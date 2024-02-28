أخبار التعليم| مباحثات بالرياض لدعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم بين مصر والسعودية...البحوث الفلكية: نقدم يد العون لدار الإفتاء لتحديد رؤية شهر رمضان والشهور العربية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الخشت: مكتبة لكل طالب بالمدن الجامعية وإطلاق مبادرة لتنويع مصادر المعرفة

انطلقت فعاليات المعرض السنوي للكتاب الذي تنظمه المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة، والذي يُقام خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس بمقر المكتبة المركزية الجديدة.

اتحاد أمهات مصر يعلن مطالب الأهالي بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أنها استطلعت آراء أولياء الأمور حول مقترحاتهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وطريقة ترتيب مواعيد أيام المواد داخله.

فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو -روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا ميندليف الدولية) في العلوم الأساسية لعام 2023.

لا عبرة بالرؤية البصرية..الإفتاء: قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو استحالة رؤيته

ينظم معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان “هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية”، وذلك في إطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به.

البحوث الفلكية: نقدم يد العون لدار الإفتاء لتحديد رؤية شهر رمضان والشهور العربية

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية)، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيف يفيد الصيام مناعة الجسم

قالت الدكتورة إيمان مصطفى استاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة – المركز القومي للبحوث: "طعامكم دواؤكم وداؤكم في طعامكم مقولة أبى الطب" أبقراط واتفق معه الطبيب الشهير "ابن سينا" وقال طبيب العرب الحارث ابن كلدة "المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء" وأيدتها رحلة العلم والأبحاث عبر التاريخ البشري .

صوموا تصحوا.. أخصائي بالقومي للبحوث يرد على جميع الاستفسارات الخاصة بفوائد رمضان

يهل علينا شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ونبدأ معه الصيام والقيام ونكثر من الأعمال الصالحة، ويعود الصيام على صحتنا بفوائد عديدة عند اتباعنا للنصائح الغذائية السليمة في هذا الشهر الفضيل، ومن أهم هذه الفوائد هو تخليص الجسم من السموم.

قدم للحصول على فرصة تدريب بوكالة الفضاء المصرية لمدة 3 أشهر

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن فرصة مميزة للشباب الطموح للانضمام إلى فريقها في برنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية في برنامج الاستشارة والتدريب لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1 مارس 2024.

القومي للبحوث يوضح روشتة مريض السكر في رمضان

قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه تأتى مصر ضمن الدول التى إستوطنها السكرى، فلا يكاد يخلو بيت من مريض بالسكرى.

باحثة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية توضح تأثير الصيام علي صحة الذاكرة

قالت الدكتورة آيات فرغلي هاشم، الباحثة بقسم الزيوت والدهون، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث إن ضعف الذاكرة يعتبر من أبرز المشاكل والظواهر الشائعة في الوقت الراهن، حيث أن ضعف الذاكرة أو النسيان أو عدم التركيز هي مرادفات لمعني واحد وهو أحد أشكال فقدان الذكريات مثل نسيان بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن أو حتي أماكن تواجد بعض الأغراض الشخصية.

مباحثات بالرياض لدعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم بين مصر والسعودية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بـ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.