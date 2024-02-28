الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وأعضاء تكتل تكنولوجيا المعلومات يطلقان مبادرة تأسيس “Egypt4Industry”

وقع أعضاء تكتل تكنولوجيا المعلومات الجيل الرابع للتصنيع بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، اتفاقية شراكة لتأسيس الجمعية المصرية لتكنولوجيا التصنيع “Egypt4Industry” ، لتكون مؤسسة رائدة تهدف إلى تعزيز حلول تكنولوجيا الجيل الرابع للتصنيع وتطبيقاتها في قطاع التصنيع عبر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في رحلة مصر نحو التقدم التكنولوجي والتمكين الاقتصادي.

وتأتي مبادرة تأسيس جمعية Egypt4Industry ضمن نطاق مشروع "خلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (JP-SME)"، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، إذ يسعى مشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME)، الذي يتماشي مع مبادرة "التدريب والتوظيف" الخاصة بالوزارة، إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ورفع مستوى ريادة الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الأعمال الزراعية، وتصنيع الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و تكنولوجيا الجيل الرابع للتصنيع.

وأشار سامح حماد، مدير مكون المناطق الصناعية والتكتلات بمشروع شراكات العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (JP-SME)، إلى أهمية مبادرة Egypt4Industry في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في خلق فرص العمل.

وأكد على التزام المشروع بتيسير فرص العمل مع التركيز على المراة والشباب بشكل خاص، إلى جانب تحسين ظروف العمل الخاصة بالمؤسسات المدعومة مباشرةً من المشروع.

وشارك أعضاء التكتل – بالتزامن مع تأسيس جمعية Egypt4Industry - في ورشة عمل شاملة حول استراتيجية الأعمال، وشملت الورشة، التي قدمها خبراء دوليون ومصريون، عدة مجالات مثل التخطيط، والتسويق، والمبيعات، والعمليات، والتصميم المؤسسي، وابتكار نماذج الأعمال.

كما شارك الحاضرون في ورشة عمل حول التسويق الرقمي، لاستكشاف طرق الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء.

وتؤكد مبادرة تكتل تكنولوجيا المعلومات على التزامها بتنمية قدرات المؤسسات الداعمة، والتدريب على تدابير الاستدامة، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لدعم أنشطة التوعية والظهور على الصعيدين المحلي والدولي.

وأقيم الحدث بحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر ، وجمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (ASITA)، وشركة Integration International Management Consultants GmbH الألمانية، إلى جانب عشرة شركات مصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.