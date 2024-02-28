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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أرشيفي
أرشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 110 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم، الأربعاء.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق ذكرت  أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد  الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 145 على قطاع غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من  29878 شهيدا وأكثر من  70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأشارت صحة غزة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 
 

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