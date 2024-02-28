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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: زراعة الأشجار نقلة حضارية وتضاعف نصيب الفرد من المساحات الخضراء

محافظ كفر الشيخ جمال
محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن زراعة الأشجار تمثل نقلة حضارية وتسهم في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتساعد على تحسين البيئة والصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة، وزراعة الأشجار في حدائقهم ومنازلهم.


جاء ذلك خلال قيام المحافظ اليوم الأربعاء بتوزيع "ألف شجرة" لزراعتها بكافة مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة .


وأشار المحافظ إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع أنحاء مصر ليست هدفا جماليًا فقط، لكنها تسهم فى زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي، والتخلص من ثانى أكسيد الكربون، وخفض غازات الإحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف زراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين وعلي جانبي الطرق، للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

على صعيد آخر - تابع محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر من بينها " عدد 2 محضر لحوم مجهولة المصدر ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدد 2 عدم إعلان سعر"، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

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