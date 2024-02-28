الملك عبد الله: الأردن تأسس على مبادئ الثورة العربية الكبرى

من مدينة العقبة..

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أن مدينة العقبة تعكس صورة الأردن الطموح، الذي تأسس على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والعدالة والكرامة.

وأشار الملك عبد الله خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة، اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير العقبة كان حلما وفكرة قبل 25 عاما واليوم أصبحت واقعا بجهود الأردنيين المخلصين.

وشدد الملك على أن قوة الأردن أساسها تكامل جهود الجميع والإيمان بالقدرة على الإنجاز.

وبين أن العقبة اليوم أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا، وباتت من المدن الرئيسة على البحر الأحمر.