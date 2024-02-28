تأهل منتخبي أستراليا واليابان لكرة القدم للسيدات لأولمبياد باريس 2024

حجز المنتخب الأسترالي لكرة القدم للسيدات مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2024، للمرة الثالثة تواليا، والمقرر إقامتها في باريس، هذا الصيف، بعد فوزه على نظيره الأوزبكي بـ10 أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الآسيوية لمنافسات كرة القدم للسيدات، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ويسعى المنتخب الأسترالي إلى بلوغ الدور قبل النهائي في كأس العالم للسيدات؛ للحصول على أول ميدالية في أولمبياد باريس بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى الدور قبل النهائي في أولمبياد طوكيو.

وفي مباراة ثانية، تغلب المنتخب الياباني على نظيره منتخب كوريا الشمالية بنتيجة هدفين لهدف في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات، ليحسم تأهله إلى أولمبياد باريس، بعد تعادل المنتخبين سلبا في جولة الذهاب.