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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال النيران بمجمع ناصر الطبي في خان يونس

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باشتعال النيران داخل مبنى بمجمع ناصر الطبي في خان يونس إثر قصف مدفعي إسرائيلي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود أبو عباس ابومازن وجه، في وقت سابق، نداء للدول التي اتخذت موقفا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، دون وجه حق وبشكل لا إنساني بالتراجع عنه، حماية للملايين من أبناء شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني بـ فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا. 

وأكد أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتطبيق القرار 194 وبعودة اللاجئين.

وأبرز أهمية الدور الذي تلعبه الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة التي يجب عدم المساس بها، وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين لأبناء الشعب الفلسطيني بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الإنسانية، سواء داخل فلسطين، أو في دول الشتات.

وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايته، والرفض الكامل لتهجيره من قطاع غزة، وضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود إلى الأهالي هناك، مؤكدا على أهمية عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير مراكز إيواء لهم، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن دولا رئيسية مانحة لـ الأونروا أعلنت نهاية الشهر الماضي تعليق تمويلها للوكالة في أعقاب اتهام الكيان الإسرائيلي موظفين فيها بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

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