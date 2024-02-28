أبوالغيط يثمن جهود مجلس وزراء الشباب العرب للنهوض بقطاع الرياضة والتربية البدنية

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الجهود التي يبذلها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للنهوض بقطاع الرياضة والتربية البدنية وتطوير التنشئة الرياضية، والتهيئة لأسلوب الحياة الصحي في مجتمعاتنا العربية، خاصة وأنه يركز اهتمامه على أوجه المجال الرياضي المختلفة مثل إعداد القيادات الرياضية، ورياضة المرأة، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد الأبطال الرياضيين العرب، وكلها مجالات يستفيد منها الشباب العربي في أي مكان، وبغض النظر عما إذا كانوا أبطالا رياضيين أو مجرد ممارسين للرياضة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية محمد سلامة فارس النابلسي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اّل سعود وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية – رئيس الدورة العادية (46) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وقال أبو الغيط “لقد تابعت باهتمام فعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر التي أقيمت بنجاح بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عام 2023، وذلك بعد انقطاع دام لمدة 12 سنة، وأرى أن هذا التقليد المهم ينبغي أن يستمر، فهو يغرس في الشباب العربي روح المنافسة الشريفة، والانتماء الأصيل للأوطان تحت المظلة العربية الجامعة”.