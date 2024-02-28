الرئيس العراقي: خطر داعش لم يعد موجودًا.. ونسعى لتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن العراق يتمتع اليوم بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب تسعي لترسيخ الاستقرار، وتعزيز الخدمات وتطوير البنية التحتية.



وشدّد رئيس الجمهورية في تصريحات له على أن تواجد التحالف الدولي كان للمساعدة في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، والآن خطر داعش لم يعد له وجود.



واعتبر الرئيس العراقي التواجد الأمريكي وقوات التحالف تم بالاتفاق مع الحكومة وخروج هذه القوات قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان".



وأبدى الرئيس العراقي تفاؤله باتفاق قريب حول مسألة خروج القوات الدولية من البلاد قائلاً: "نريد علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مع الأمريكان لا نستطيع تجاهل العلاقات مع دولة قوية بحجم الولايات المتحدة".