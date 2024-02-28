محلل سياسي: نتنياهو يدفع بإسرائيل لمزيد من العنف.. والجميع في حاجة للهدنة

أكد جهاد حرب، محلل سياسي، أن هناك حاجة لدى الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والفلسطينيين بخصوص التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار في قطاع غزة، موضحًا: "نظرًا لجهود الوساطة الحالية ستكون هناك هدنة قريبة".

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في هذه الهدنة ولا يرغب فالوصول لاتفاق لتبادل الأسر لعوامل متعددة، أولهما العامل السياسي والذي يراهن على إبقاء هذه الحرب بغية الوصول لصيد ثمين ويتحدث عن أنه من انتصر في الحرب سواء باغتيال أو اعتقال قيادات كتائب القسام".

وأوضح: "أراهن على القوة للوصول لصورة النصر الذي يرغب في تقديمها كعربون لبقائه في الحياة السياسية الإسرائيلية، مشددًا على أن ما نشاهده من خطابته أن عودة الأسرى الإسرائيليين ليسوا أولوية له الآن على مستوى الأولويات والأهداف الإسرائيلية في هذه الحرب".

وأشار إلى أن نتنياهو يدفع بإسرائيل لمزيد من العنف وهذا ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية والحدود الشمالية مع لبنان ايضًا، مؤكدًا أن الإجراءات التي نسمع عنها والمقترحة من بن غفير وزير الأمن القومي وهو مواجهة واسعة من الفلسطينيين في القدس.

