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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية يطالب جماهير الشعب الفلسطيني بالرباط في الأقصى

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة الفلسطينية الباسلة تقاتل بأنبـل مـا عرفـه التاريخ مـن مآثـر الثبـات علـى الحـق والتحدي والقتـال فـي أحـلـك ظروف اختلال موازين القوى.

وقال هنية، في تصريحات له، ما عجز الاحتلال عن فرضـه فـي الميـدان لـن يأخذه بالمكائد السياسية فالمقاومة أفشلت مخططات التهجير.

وأضاف “حصار الأقصى وحصار غزة حصار واحد، والتحاق كل مكونات الشعب الفلسطيني بهذه المعركـة يكسر حصار الأقصى ويكسر الاستفراد بغزة”.

وتابع : يجب على جماهير شعبنا الرباط في الأقصى، الأمة قادرة على تبديد وهم الاحتلال.

وأتم هنية تصريحاته “ما يجري في الضفة يؤسس لمخطط تهجير شامل وعلى أمتنا كسر مؤامرة حرب التجويع على أهلنا في غزة”.

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