مغالاة بالمطالب المادية.. تعرف على مصير محمد صلاح مع ليفربول

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عن استمرار نجم منتخب مصر اللاعب محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي حتي نهاية عقده في 2025.

وكتب عمرو ربيع ياسين من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس: “محمد صلاح مستمر مع ليفربول حتي نهاية تعاقده ، و لن ينتقل الي الدوري السعودي الا بعد انتهاء عقده مع الفريق بسبب مغالاة ليفربول في طلباته المادية لبيع اللاعب المصري”.



وفي تطور مفاجئ قد يعكس توجهات جديدة في عالم كرة القدم، قد ينتقل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، حسب تصريحات أدلى بها أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". وعلى الرغم من عدم تأكيده على النادي السعودي الذي سينتقل له صلاح، إلا أن التقارير تشير إلى احتمالية انضمامه إلى أحد الفريقين الكبيرين في الدوري السعودي، وهما اتحاد جدة والهلال.