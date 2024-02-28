غدا.. كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي.