«الشعب الجمهوري» يشارك باحتفالية «قادرون باختلاف» ويشيد بجهود القيادة السياسية

شارك عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري اليوم في الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعم الصندوق بـ 10 مليارات جنيه

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن بالغ تقديره لما تحقق خلال السنوات السابقة في رعاية ذوي الهمم كذلك ما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم الصندوق بـ 10 مليارات جنيه، مثمنًا أيضًا دعوة الرئيس بضرورة تحمل كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسئولية الارتقاء برعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

كما ثمّن الحزب كلمات أبنائنا من غزة ممن تلقوا العلاج في مصر بعد إصابتهم من جراء الحرب خير تعبير عن دور مصر التاريخيّ والإنساني.