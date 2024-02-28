إيقاف رئيس نادي الوكرة القطري 6 أشهر لهذا السبب

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، مجموعة من القرارات عقب اجتماعها برئاسة حسن الحمادي، والتي جاءت بعد الاطلاع على تقارير مباريات الجولة 14 من الدوري.

وقررت اللجنة بناء على تقارير مباراة نادي الوكرة والسد، إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة، لمدة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب.

وكان رئيس نادي الوكرة قد نزل إلى أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع السد اعتراضا على القرارات التحكيمية التي أثارت جدلا كبيراً في الشارع الكروي في قطر.

كما قررت اللجنة فرض غرامة على نادي الوكرة قدرها 100 ألف ريال قطري، وذلك بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي السد وقدرها 10 آلاف ريال قطري ، وذلك بسبب عدم التزام لاعبيه بالخروج من المنطقة المختلطة.

وقررت اللجنة إيقاف مسعود محمد زراعي مدرب حراس المرمى بالنادي العربي مباراتين وفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال بسبب السلوك غير الرياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

كما قررت إيقاف علاء الدين محمد حسن، لاعب نادي العربي مباراتين وغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس.