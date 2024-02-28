اليونيفيل تحذر من انفجار الموقف على جبهة لبنان

أعربت قوات اليونيفيل عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ بسبب التوترات الأخيرة.

وأبلغت قوات اليونيفيل- بحسب بيان لها- جهات حكومية وعسكرية مخاوفها من توسع رقعة المواجهات.

وذكرت أيضا : ارتفع منسوب القلق الدولي من انفجار الموقف على جبهة لبنان، حيث عبر قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال "أرولدو لاثارو" أمس عن هذا القلق، بقوله “إننا نشهد خلال الأيام الماضية تحولا مقلقا في تبادل إطلاق النار على الحدود الجنوبية، ونشهد الآن توسعا وتكثيفا للضربات في الأيام الأخيرة”.

وأضاف: "لقد واصلنا عملنا مع الأطراف؛ لتخفيف التوترات، لكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحل السياسي لهذا النزاع الى الخطر".

كما أعربت اليونيفيل عن مخاوفها من توسع رقعة المواجهات لجهات حكومية وعسكرية.