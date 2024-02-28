إنشاء 60 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بأسوان

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المحافظة تمتلك بنية تحتية مؤهلة لإقامة العديد من المشروعات السياحية والاستثمارية في ظل توافر الكثير من الفرص الاقتصادية المتعددة، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي وما تمتلكه من موانئ ومطارات.



واستعرض عطية - خلال لقائه اليوم الأربعاء هيرو قادر سفيرة دولة أمريكا الصديقة بمصر، والوفد المرافق لها - سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على أرض أسوان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كافة قطاعات العمل العام، والتي كان لها مردود إيجابي لتلبية المطالب الجماهيرية، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



وأشار محافظ أسوان إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة، مما أثمر بدوره عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكي على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، والتي ستصل إلى 60 مركزا تكنولوجيا مما ساهم في الحد من الفساد بالفصل بين متلقي ومقدم الخدمة.



من جهتها أشادت سفيرة دولة أمريكا بما شاهدته وأعضاء الوفد المرافق لها من جهود كبيرة في التطوير والتجميل، وأيضاً التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، والتوافق على تحقيق الأفضل دائماً للمواطن، مؤكدين دعم المحافظة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من حجم الثروات العديدة التي تتفرد بها أسوان سواء المحجرية أو التعدينية أو السمكية.