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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي : فعاليات عام الشباب العربي 2023 نموذج واضح للتكاتف

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحزمة المتنوعة من الأنشطة والمشروعات الشبابية العربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزراء الشباب والرياضة على هامش انعقاد الدورة الماضية لمجلسهم، تمثل نموذجاً واضحاً على التكاتف العربي وتعظيم إسهامات الشباب وتنمية قدراته عبر 44 مشروعاً في مجالات متنوعة.


جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف صبحي رئيس الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أمام افتتاح الدورة الـ47 لمجلس وزراء والشباب الرياضة العرب التي انطلقت اليوم برئاسة لوزير الشباب الأردني، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.


وأشار إلى أن هذا الاجتماع الهام، يؤكد حرص وزراء الشباب والرياضة العرب على الارتقاء بالعمل الرياضي العربي المشترك، وحرصهم على المضي قدماً نحو المزيد من البناء والتنمية رغم التحديات غير المسبوقة والظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها أمتنا عربية.


وقال إنه رغم أن هذه التحديات متعددة ومتشابكة ولكن القضية الفلسطينية تظل هي قضية الأمة العربية، ومناط أغلب الجهود الدؤوبة والحثيثة من القادة السياسيين ومن جميع الحكومات والمؤسسات العربية.


وأضاف أنه رغم تلك الظروف القاسية التي مازال يكابدها أشقاؤنا في فلسطين، من خلال تلك الممارسات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في خرق واضحاً لكافة القوانين والمعاهدت الدولية، ورغم قسوة تلك المشاهد، فإن الآمال لاتزال معلقة بالجهود العربية المتواصلة للقيادات السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم ووضع حلول لهذه الأزمة مروراً بتوصيل المساعدات للأشقاء في فلسطين وإنتهاءً بالعمل على التوصل لاتفاق برعاية دولية لوقف تلك الحرب بشكل نهائي والتي لن تؤدي إلا لجلب الحرب والتدمير للمنطقة.


ونوه بالنجاحات التي تحققت في مجال التعاون العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، الأمر الذي يعكس اهتماماً من قبر الدول العربية في تنفيذ برامج العمل العربي المشترك التي أقرها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على أكمل وجه. 


وقال لقد لمسنا حرصاً من قبل الجميع للتوسع والتنوع في الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق أكبر مشاركات بين الشباب العربي في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية العربية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب.


وأوضح أن المكتب التنفيذي عقد اجتماعين في دورته رقم سبعين، كذلك تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق العربية للأنشطة الشبابية والرياضية في دورته رقم 44، كما بحثت اللجنة الشبابية العربية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بشأن الأنشطة العربية الشبابية الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها الفترة القادمة.


وقال إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيظل علامة مضيئة على التعاون العربي المشترك، وأردف قائلاً "وليكن شعار مجلسنا تعزيز على تعزيز العلاقات بين الدول العربية من خلال تكثيف أنشطة الشباب المشتركة.


وأكد أن وزارة الشباب المصرية تضع كل إمكانياتها لخدمة الشباب العربي وتعزيز العلاقات العربية بشكل عام.


واختتم كلمته بالتقدم بالشكر لأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لمساندته الفعالة لكل أنشطة مجلس وزراء الشباب العرب؛ ودعمه لهذا الاجتماع، وكذلك الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على جهوده في الدورة الماضية، ومتنمياً التوفيق لوزير الشباب الأردني رئيس الدورة الجديد للمجلس.

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