فرقة "الشافعي" في بيت السحيمي غدا

يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في الثامنة مساء غد الخميس، حفل إنشاد ديني لفرقة الشافعي.



ويتضمن الحفل مجموعة من الأناشيد الدينية منها: "الصلاة النارية"،"أبحب أحبابي"، "والله ما طلعت شمس"، "يا زاير نبينا"، "يا من جلا عن ناظري"، "يا رب بهم"، "على المدينة"، "أنتم فروضي"، "يا من يراني"، "الظاهر أفناني"، "صلي يا ربي"، "صلوا يا أهل الفلاح"، "صلوا على النبي".



تهدف فرقة الشافعي إلى تقديم الإنشاد الديني بصورة موسيقية مُعاصرة لتيسير الوصول إلى قلوب وأذهان الشباب مع تناول عدة ثقافات في الإنشاد.