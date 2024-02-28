سفارة روسيا بالقاهرة: بدء تسجيل المسابقة الدولية في ثقافة الشارع والرياضة

أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة عن بدء تسجيل الدورة السابعة من المسابقة الدولية في ثقافة الشارع والرياضة (كاردو) بهدف تطوير ودعم ثقافة الشارع والرياضة وإقامة أنشطة اجتماعية للشباب.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة أن المسابقة تقام على عدة مراحل حيث يتم تحديد أفضل 48 مشاركًا في الاختيار عبر الإنترنت وسيحصل المشاركون المختارون على مهمة إبداعية، وبعد ذلك سيتم اختيار أفضل 12 مشاركا لإكمال المهام الفردية للنهائيات ثم يقوم مجلس الخبراء بمراجعة الأعمال النهائية وتقييم المشاركين، والذي سيتم عقده شخصيًا خلال الفترة من 22 إلى 25 أغسطس في مدينة ستافروبول.

وأوضح أن "كاردو" أصبحت جزء من البرنامج الرئاسي "روسيا – أرض الفرص"، الذي تم إطلاقه عام 2018 كمنصة للتواصل بين الأشخاص الموهوبين والمهتمين من جميع الأعمار وتبادل الخبرات بين تلاميذ المدارس والطلاب والمتخصصين ورجال الأعمال والمديرين والمتطوعين.