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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية : إنشاء مستوصف للصدر في أرض العرائس بالعامرية

غادة ندا
غادة ندا

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أنه سيتم إنشاء مستوصف للصدر بالعامرية في "أرض العرائس".

جاء ذلك خلال تفقد وكيلة الوزارة قطعة الأرض التي سيقام عليها المستوصف، اليوم الأربعاء، برفقة قيادات المديرية، وكذلك سير العمل ببعض المنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية "مركز طبي عبد القادروحدة تبارك لطب الأسرة"، حيث تفقدت عيادة طب الأسرة والطوارئ والأسنان والمبادرات الرئاسية والملفات الطبية وكذلك توافر الأدوية الأساسية وتواجد الأطقم الطبية.


وشددت على التزام الفريق الطبي بمواعيد الحضور والزي الرسمي وتقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة والتيسير على المواطنين في الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، مؤكدة تكثيف التعريف والتوعية بالخدمات الطبية المتوفرة بالوحدات الصحية. 

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