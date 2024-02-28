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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التصريحات الأمريكية.. هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة؟

غزة
غزة

استعرض برنامج «مطروح للنقاش»، تقديم الإعلامية مارينا المصري عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول محاولات تقرير الهدنة واستجابة إسرائيل، بعنوان «بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة.. هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة؟».

هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة بشأن الهدنة في غزة؟، لا تتوقف التصريحات الأمريكية سواء على لسان مسؤولين في الإدارة الأمريكية أو من خلال الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه حول ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة لوقف الحرب المشتعلة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

آخر هذه التصريحات لجو بايدن كانت خلال برنامج فكاهي عبر إحدى القنوات الأمريكية بقوله: «رمضان يقترب، وهناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في نشاطات خلال شهر رمضان من أجل إعطاء الوقت لإخراج جميع الرهائن المحتجزين».

المطالبات الأمريكية لا تتوقف لإقناع إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، والذي يؤثر بدوره على منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويضعها فوق صفيح ساخن تواجهها علامات استفهام إقليمية ودولية بشأن مدى فعاليتها لوضع حد للحرب في غزة.

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