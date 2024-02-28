رسالة سودانية مهمة بشأن تعيين مبعوث خاص في الخرطوم

أكد مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن السودان على استعداد كامل للإنخراط في أي عملية سياسية شاملة شريطة احترام السيادة الوطنية والامن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال زيارته لدولة رواندا ولقائه بأكثر من 25 دبلوماسيا من سفراء ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الاميركية.

وفي بيان له؛ طلب عقار من سفير الولايات المتحدة الامريكية ايصال رسالتي لقيادته بترحيب حكومة السودان بالمبعوث الخاص المعين حديثاً وتطلع بلاده في ان يكون تعيينه يعبر عن سياسة جديدة تجاه السودان لإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار بالبلاد.

كما أكد علي أن بلاده تعمل عبر مفوضية العون الانساني واللجنة العليا للطوارئ الانسانية على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وشدد على أن حكومة السودان لا تمانع أي جهود إنسانية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين.