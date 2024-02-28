الأردن يدعو لتوقف الحرب بغزة واستعادة الأمل في السلام

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المملكة تريد إيقاف الحرب وكذلك دخول المساعدات إلى قطاع غزة للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير الأردني خلال تصريحات له علي ضرورة إزالة العوائق أمام المصلين في المسجد الأقصى، وكذلك إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة توقف الحرب واستعادة الأمل في السلام، متعهدا بأن المملكة تضمن إزالة كافة الإجراءات التي تقف أمام الاستقرار والسلام في المنطقة حال توقف الحرب واستعادة السلام.

وكان الأردن استدعى في نوفمبر الماضي سفيره من تل أبيب، ورفض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان.