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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة عالمية : نسعى للتوسع في تصنيع منتجاتنا الذكية بمصر لتصديرها لأفريقيا

صدى البلد

كشفت شركة أورايمو العالمية عن أنها ستتوسع خلال الفترة المقبلة في تصنيع الأكسسوارات والأجهزة الذكية في مصر في إطار خطتها لتوطين صناعة الإكسسوارات الذكية في السوق المصري والتى بدأتها بتصنيع الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية منذ منتصف العام الماضي 2023 من خلال خطوط إنتاجها في مصر.

وأكد ايفان ليو مدير الشركة  أن منتجاتهم تغطى 60 دولة حول العالم ، كما أن الساعات الذكية الخاصة بهم  تعتبر رقم 1 في أفريقيا من حيث المبيعات.

وقال نحن نستهدف بمنتجاتنا فئة الشباب بالدرجة الأولى ، لأنها فئة شغوفة بالتكنولوجيا إلى حد كبير.

وأكد إن اختيار مصر لتكون مركز لتصنيع منتجات الشركة في إفريقيا جاء نتيجة لموقعها المتميز وباعتبارها سوق واعد لمنتجات الشركة ملئ بالفرص وارتباطها بعدد من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا وأغادير وغيرها مع دول القارة الإفريقية والتى ستسمح لمنتجاتها  بالمرور لدول القارة بسهولة.

من جهتها قالت خديجة عبد الرحيم المدير المحلي نحن ندعم الحياة الذكية بشكل عام من خلال عدد من المنتجات العصرية التي سيتم إنتاجها تحت شعار صنع في مصر والكشف عنها تباعا ، في إطار الخطة التوسعية للشركة في أفريقيا وهى تدعم تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IOT) لتقديم تجربة حياة ذكية في منزل ذكي يعتمد على الأجهزة المتصلة التي يتم التحكم فيها من خلال الهاتف الذكي.

وأضاف المهندس عبد المنعم الخواجة رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون، أن شركة أورايمو دعمت المصنع بالخبرات والمكونات اللازمة للتصنيع ، وساعدت بشكل كبير في تدريب العمالة المصرية بالمصنع على إنتاج الإكسسوارات الذكية وفقاً للمعايير العالمية وساعدت في إمداد المصنع بأحدث الأجهزة لتصنيع إكسسوارات ذكية لا تقل في الجودة أو الكفاءة عن مثيلتها في الصين.

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