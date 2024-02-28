نائب الشيوخ يوضح مزايا معارض أهلا رمضان في توفير السلع بأسعار مخفضة

أشاد محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، بتوفير السلع للمواطنين عن المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية.

تحديد الاحتياجات اللازمة

وقال النائب محمود منصور لـ"صدي البلد"، إن الإفراجات الجمركية التي أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع، ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع التكاتف لصالح المواطن، سواء الحكومة أو التجار، بتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع أهمية تحديد أماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

واشار عضو مجلس الشيوخ الي أن الدولة تسعي لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، لافتا الي أن ة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

جاء ذلك بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.