برلمانية عن معارض «أهلاً رمضان»: نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات المواطن

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن معارض أهلاً رمضان نجحت في مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية والدولة مستمرة في استكمالها مما يؤكد حرص الدولة علي تلبية احتياجات المواطنين.

الحد من الارتفاع في الأسعار

وأضافت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، أن معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى منافذ البيع المتحركة للسلع لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة ساعدت في الحد من الارتفاع في الأسعار وطرح السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، مؤكدة علي أهمية ضخ المزيد من السلع بمعارض أهلاً رمضان وكذلك كافة منافذ ومجمعات وزارة التموين للحد من ارتفاع الأسعار، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وبما يمكنهم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "معارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد، تعكس دعم الدولة والقيادة السياسية للمواطنين، خصوصا الأسر الأكثر احتياجًا، لتحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، في ظل استغلال بعض التجار لزيادة قيمة السلع الغذائية على المستهلكين من الأهالي".

جاء ذلك بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.