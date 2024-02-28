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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برشقات صواريخ.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم على ريف دمشق

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، ‏أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لرشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي المحتلة في أجواء ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق  ان الضربات على دمشق جاءت بعد وصول طائرة شحن إيرانية لنقل الأسلحة من دير الزور.

ذكر مصدر عسكري سوري أن طائرتان مسيرتين خرقتا الأجواء السورية  من اتجاه الجولان السوري المحتل  

وذكر المصدر ذاته أن وسائط الدفاع الجوي السوري تمكنت من التصدي لها وتم إسقاطهما غربي دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا في وقت سابق قد أفادت بأن وسائط الدفاع  الجوي السورية  تمكنت من التصدي لأهداف معادية في محيط دمشق.

وكانت القوات الأمريكية في سوريا في وقت سابق أطلقت منطاد حراري في سماء بلدة تل بيدر شمال الحسكة.

وأفادت وسائل إعلام سورية؛ باستهداف القرية الخضراء التي تحوي مساكن جنود الاحتلال الأمريكي في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور.


وفي وقت سابق سمع  دوي انفجارات قوية في قاعدة الإحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

واطلقت القوات الأميركية منطاد استطلاع ومراقبة في أجواء قاعدتها بحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور


ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .

 

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