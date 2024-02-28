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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الهيئة الإنجيلية تحتفل بتوزيع جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي

صدى البلد

احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الأربعاء بتوزيع جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، حيث تم منح الجائزة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسناعيلية للأقباط الكاثوليك لجهوده في العمل الاجتماعي التطوعي طوال تاريخه الخدمي.


وأكد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية - في كلمته خلال الاحتفالية التي حضرها الأنبا إبىاهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وعدد من قيادات العمل الاجتماعي والأهلي والشخصيات العامة - أن الدولة المصرية أعطت اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المدني وتعاونت معه في العديد من المبادرات التي هدفت لخدمة المواطنين المصريين في مختلف أنحاء مصر.


وأضاف زكي، نصلي دائمًا لأجل بلادنا الغالية، رئيسها وحكومتها وشعبها، نشكر الله لأجلها.. ونصلي لأجل امتداد أعمال التنمية المستدامة، ليكللها الله بالنجاح، واثقًا أنه يحفظ بلادنا ويبارك ويكمل كل عملٍ خيِّرٍ وصالحٍ.


ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمشاركين في احتفال جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي والمجتمعي، هذه الجائزة التي تعد واحدة من أهم الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في سبيل دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي.


وقال إن هذه الجائزة تحمل اسم الراحل الكريم الدكتور القس صموئيل حبيب، رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق، ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. هذا العَلَم الذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في المجتمع، وترك إرثًا فكريًّا وعمليًّا يشهد عن قلبٍ مخلِصٍ في حب وطنه وأبناء وطنه، محبَّةً عمليَّةً بالقول والفعل.


وأشار زكى إلى أن الجائزة تُمنح إلى إحدى المؤسسات الأهلية المميزة في العمل المجتمعي، وإلى قيادة دينية مسيحية لها إسهام في العمل المجتمعي، وهذا نظرًا لأهمية الدور الذي قام به الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب كرجل دين مسيحي انخرط في خدمة المجتمع وصار نموذجًا ومثالًا في هذا المجال. 


وتابع قائلا، نحتفل بهذه الجائزة، في سياقٍ ندرك فيه جميعًا حجم التحديات التي تواجهها بلادنا؛ فالمنطقة المحيطة تئن في صراعات ونزاعات وحروب وظروف إنسانية بالغة القسوة، والتحديات الاقتصادية قد أثرت على العديد من البلدان جراء عدم الاستقرار، لكن تأتي بوادر الأمل في تحركات الدولة المصرية على كل الأصعدة وبخاصةٍ الصعيد الاقتصادي، واتخاذ خطوات تحقق للاقتصاد المصري تعافيه وازدهاره، وهو ما يثبت أن مصر دومًا قادرة على تخطي أي ظروف أو تحديات. 

ونوه إلى أن هذه الظروف تثبت بما لا يقبل الشك الدور المحوري الملقى على عاتق المجتمع المدني، في تغيير حياة الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم في النهوض بمستوى حياتهم، لضمان الحياة الكريمة. ولهذا أعطت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المدني وتعاونت معه في العديد من المبادرات التي هدفت لخدمة المواطنين المصريين في مختلف أنحاء مصر. 

وذكر رئيس الطائفة الإنجيلية أن مؤسسات المجتمع المدني شاركت مع الدولة المصرية
في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، ما مثَّل انعكاسًا لدور الدولة المصرية وأهميتها في المنطقة وأهمية دورها الإقليمي والعالمي، ومساعيها الجادة في الدعوة للسلام في منطقة الشرق الأوسط حقنًا للدماء ودرءًا للعنف وحفاظًا على الحياة الإنسانية. 

وأعرب زكي عن تقديره لدور الدولة المصرية العظيمة إزاء الأزمة في غزة، مؤكدا الوقوف وراء الدولة المصرية وندعم قيادتنا السياسية في موقفها الحكيم والثابت إزاء القضية الفلسطينيَّة، إلى جانب إدانة الاعتداءات الغاشمة على المدنيين الفلسطينيين، التي تستبيح الحياة الإنسانية بقسوة بالغة. 

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