عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. نداء عاجل من مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ ‎إمارة مكة

ارشيفي
ارشيفي


وجه مركز إدارة  الأزمات والكوارث بـ ‎إمارة مكة نداء عاجلا لسالكي الطرق السريعه ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لعواصف ترابية ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع  الأمواج بدايةً من اليوم حتى الجمعة المقبل .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن الفرص لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، فيما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

 

وقالت الأرصاد السعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، حائل، القصيم وتبوك، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

وأوضحت الأرصاد السعودية في تقريرها، أن الأمواج في البحر متوسط ستصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

موضوعات متعلقة

برشقات صواريخ.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم على ريف دمشق

قيس سعيد: تونس حريصة على مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق مع السعودية

الأردن يدعو لتوقف الحرب بغزة واستعادة الأمل في السلام

رسالة سودانية مهمة بشأن تعيين مبعوث خاص في الخرطوم

لبنان.. إقرار 3 رواتب إضافية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين

برمايات الهاون.. الجيش السوري يدك هيئة تحرير الشام الإرهابية

اليونيفيل تحذر من انفجار الموقف على جبهة لبنان

البرهان يؤكد حرص القوات المسلحة السودانية على تعزيز الأمن والاستقرار بجميع الولايات

ترشيحاتنا

من فراش المرض.. حلمي بكر يخرج عن صمته ويفتح النار| تفاصيل

مجلس الحرب الإسرائيلي يسحب صلاحيات وزير الأمن القومي الخاصة بالمسجد الأقصى

دعاء حلول شهر رمضان .. احرص عليه قبل دخول الأيام المعدودات

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

سعره أرخص من سامسونج وأوبو.. اشتري موبايل Realme 12 Pro الجديد

السعودية .. نداء عاجل من مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ ‎إمارة مكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الوفاة المفاجئة .. احذر هذا النوع من البطاطس

في الزمالك مع زوجها.. درة ترتدي «جمبسوت» بسعر خرافي

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ