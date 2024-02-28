السعودية .. نداء عاجل من مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ ‎إمارة مكة



وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ ‎إمارة مكة نداء عاجلا لسالكي الطرق السريعه ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لعواصف ترابية ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج بدايةً من اليوم حتى الجمعة المقبل .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن الفرص لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، فيما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وقالت الأرصاد السعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، حائل، القصيم وتبوك، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

وأوضحت الأرصاد السعودية في تقريرها، أن الأمواج في البحر متوسط ستصل إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

