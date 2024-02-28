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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق كبير بمصفاة نفط عراقية

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق كبير بمصفاة نفط على طريق أربيل - كركوك في البلاد. 

وكان مصدر أمني بمحافظة ذي قار، في وقت سابق، أفادت  بإندلاع حريق "كبير" في مقر إحدى الشركات الصينية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان حريقا كبيرا اندلع داخل 4 كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصينية التي تنفذ ما يسمى بـ(مشروع المدارس الصينية) في المحافظة".

ولفت المصدر الي أن  الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، إلا التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاعه بسبب تماس كهربائي نتيجَة الأمطار التي سقطت على المحافظة ".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر بإستثناء المادية منها".
 

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