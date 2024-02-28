أربيل.. حريق يقضي على 166 محلا ومجموعة تركية مجهولة تتبنى العملية

أعلنت جماعة تركية "مجهولة" تبنيها للحريق الذي نشب بسوق "البالة" في أربيل العراقية مساء أمس الثلاثاء.

وقالت للجماعة التركية المجهولة، في بيان لها، إنها دمرت أكثر من ألف محل، فيما ادعت قيامها بأنشطة مماثلة في كركوك وشمال سوريا.

ونشرت المجموعة بياناً عبر موقع حمل اسم "ahdi milli teskilati" أو "منظمة العهد الوطني"، وقالت إنها أحرقت سوقاً آخر في كركوك خلال أكتوبر 2023 ويناير 2024.

فيما أكدت أنها نظمت عملية يوم أمس بافتعال الحريق في 18 نقطة.

وكانت محافظة اربيل، مساء اليوم الأربعاء، أعلنت أن حريق سوق البالة تسبب باحتراق 166 من أصل 2400 محلا واصاب 90 شخصا من عناصر الدفاع المدني والمواطنين بحالات اختناق.



ومساء أمس الثلاثاء، أتى حريق كبير على سوق "البالة" وسط المدينة، والتهم عدداً من المحال التجارية.



وقال شهود لوكالة شفق نيوز، أن "سبب الحريق هو ماس كهربائي، وتم إبلاغ الدفاع المدني لكن الفرق التي وصلت في بادئ الأمر لم تتمكن من السيطرة عليه وامتدت النيران لتطال ما يقرب من 40% من محال السوق".



فيما أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، المقدم كاروان علي، خلال مؤتمر صحفي إرسال أكثر من 20 فرقة إطفاء وبمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء، مؤكدا استمرار الحريق لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يتم إخماده.