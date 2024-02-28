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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الموسم المقبل".. مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا عن حسام أشرف

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالًا لجمهور الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني "كمشجع للزمالك.. مع أم ضد عودة حسام أشرف الموسم المقبل للقلعة البيضاء".

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، خاضوا تدريبات استشفائية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.  

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت فينهاية مران اليوم.

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الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، فيالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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