عاجل
الرئيس التونسي: لوبيات الفساد توزع الأموال للمشاركة في احتجاجات غايتها معروفة الجزائر تدعو إلى العدول عن قرار بعض الدول بتجميد مساهمتها المالية للأونروا "الأهرام": "قادرون باختلاف" ترسيخ لإنسانية الدولة بالاهتمام بكل الفئات دون تمييز أو افتئات المحكمة العليا الأمريكية توافق على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية حدث ليلا| الأرصاد تحذر من خطر الإصابة بنزلات البرد.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن..تعرف على أسعار الذهب والدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بازار المستهلك الرمضاني ينطلق في 7 منافذ بيع كبرى بـ عجمان

صدى البلد

انطلقت للعام الثاني على التوالي الحملة الرمضانية "بازار المستهلك الرمضاني" الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشراكة مع منافذ البيع الكبرى في الإمارة، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويمتد إلى ما بعد عيد الفطر حتى 10 أبريل 2024.

ويهدف البازار إلى توفير بيئة آمنة وملائمة للمستهلكين، وإتاحة منصّات لعرض السلع والمنتجات والبضائع من المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأقل الأسعار والتكاليف.

وتشارك في الحملة هذا العام 7 منافذ بيع كبرى في الإمارة، منها كنز هايبر ماركت، وجمعية أسواق عجمان التعاونية بجميع أفرعها، ومجموعة نستو، وكارفور في منطقة الجرف، عبر تقديم أكثر من 5,000 منتج وسلعة رئيسية بأسعار مخفّضة خلال شهر رمضان المبارك والعيد، دون المساس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، وذلك لتخفيف العبء على المستهلكين خلال هذه المناسبات والمواسم انطلاقًا من حسّها ومسؤوليتها المجتمعية.

التنمية الاقتصادية السلع والمنتجات المواد الغذائية تخفيف العبء شهر رمضان المبارك عرض السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

ترشيحاتنا

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

نيران صديقة .. فرقاطة ألمانية تطلق صاروخين نحو مسيّرة أمريكية

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

البيت الأبيض: طبيب بايدن لا يرى حاجة لخضوعه لاختبار معرفي

رنا رئيس| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند..شاهد

ناقد رياضي: ديربي الأهلي والزمالك سيكون مكسبا كبيرا لموسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بنفق سري في حديقة منزلها .. فماذا عثروا بداخله؟

سيدة تحرم نفسها من النوم لـمدة 36 ساعة لسبب غريب

ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

بإطلالة شتوية|جورجينا تخطف الأنظار بأناقتها

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ