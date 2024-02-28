محافظ بورسعيد: إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية على مساحة 50 فداناً

ضمن الموجة الـ22

أعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان، مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة ضمن تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية بجمعية "أم خلف" البحرية على مساحة 50 فدانا.



وأكد محافظ بورسعيد -في بيان اليوم الأربعاء- أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.



وأوضح المحافظ أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أن حملات الإزالة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

