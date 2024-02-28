إحباط هجرة غير شرعية قبالة السواحل الجزائرية

نجحت السلطات الجزائرية في ولاية عين تموشنت شمال غرب البلاد من إحباط مخطط للهجرة السّرية وتوقيف 18 شخصا أحدهم من جنسية أجنبية.

وقالت مصالح الدرك الوطني الجزائري في بيان لها أن قاربا مشبوها لفت انتباه الدرك على الشريط الساحلي على متنه مجموعة من الأشخاص بصدد الإبحار بطريقة غير شرعية نحو الضفة الثانية من حوض البحر المتوسط.

وأضاف البيان : وبعد التنسيق مع خفر السواحل ببوزجار، تم التصدي لهذه المجموعة بعرض البحر حيث تم توقيف 18 شخصا يتراوح عمرهم بين 19سنة و55 سنة من بينهم شخص أجنبي من جنسية سورية.

كما أسفرت العملية على حجز قارب صلب مزود بمحرك بقدرة 85 حصان، حسبما ذكره ذات المصدر الأمني.

وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية سيتم تقديم مجموع المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية بتهمة جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدبير الخروج من التراب الوطني، وفق البيان.