محافظ السويس يوجه بتوفير الرعاية المميزة لرواد المجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر

وجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، قيادات هيئة الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر ببذل كل الجهود لتوفير رعاية طبية مميزة لرواد المجمع والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ السويس، اليوم الأربعاء، لمجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل؛ لمتابعة سير العمل داخل قسم الطوارئ وعدد من الأقسام الطبية الأخرى.



وكلف محافظ السويس باتخاذ كل الإجراءات والأعمال المطلوبة؛ من أجل تقديم خدمة طبية متميزة، بالإضافة إلى مراجعة جميع المرافق العامة والكهرباء بالمبنى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لإنشاء المجمع، محذرا بالتحويل لجهات التحقيق لأي مسؤول يقصر أو يتقاعس في أداء واجبه من أجل صحة المواطن.