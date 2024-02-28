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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف جميع الإجازات.. الداخلية الكويتية تصدر قرارًا مهمًا يخص أفرادها

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا بوقف جميع أنواع الإجازات والتصاريح السنوية أو الإدارية لعموم منتسبي أجهزة الوزارة العسكريين اعتبارًا من اليوم الأربعاء 28 الجاري حتى صدور أوامر بخصوصه، على أن يتمتع بإجازته كل من تم تسجيلها بنظام شئون القوة قبل اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعلنت مساء الجمعة أنها ضبطت متهمًا بحوزته 113 كجم من المادة المخدرة وأكثر من مليون حبة كبتاغون وأسلحة نارية ومبالغ مالية حصيلة عمليات البيع والتعاطي.

وقالت في بيان لها على صفحتها الرسمية بمنصة "X": "استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص وبحوزته 96 كغ من مادة الحشيش و2 كغ من مادة الكيميكال و15 كغ من بودرة الكبتاغون و20 غراما من مادة الشبو وأكثر من مليون قرص من الكبتاغون وجهاز لكبس وتصنيع أقراص الكبتاغون و3 أسلحة نارية متنوعة وذخيرة".

وأضافت أنه وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي.

وتابع : كما تم  إحالة الفيديو والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في ضبط تجار السموم وتوجيه الضربات لمروجيها.

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