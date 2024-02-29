عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة والمشرف على المسابقات، أنه لم يتم مجاملة أي نادٍ مطلقًا خصوصًا الأهلي، ولم يتم ترك أي مساحة زمنية، والفريق الأحمر سيلعب 3 مباريات في أسبوع، كما سيخوض لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 8 مارس.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سبق وتمت مناقشة جميع الأندية في تغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، وجميع الفرق رفضت ذلك، ولكن هناك أزمة في الموسم المقبل خصوصا مع ضغط البطولات وعدم معرفة مواعيد بطولة أمم إفريقيا 2025، وسيكون من المستحيل بعدها العودة لخوض منافسات الدوري المصري، خصوصا أن هناك فترة توقف قبل البطولة يكون اسبوعين للاستعداد".

وأضاف: "سبق وعرضت فكرة تغيير نظام الدوري منذ 3 سنوات وكل الفرق رفضت وأصرت على النظام المعتاد، لكن في النهاية ننفذ القرارات وفقًا لرابطة الأندية، ولكن يتم تقديم كل شيء يخص البطولات منها المفاجآت والاحتمالات، كما أن روي فيتوريا سبق وقام بتأجيل مباريات محلية قبل أمم إفريقيا السابقة".

وواصل: "الكاف أيضًا أصبح يضع احتمالات للمباريات الإفريقية، وتم تأجيل بطولة السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة 3 مرات، بالإضافة إلى موعد مواجهة شباب بلوزداد الذي كان وضع عدة احتمالات له".

وزاد: "فوجئت بوجود أخبار بأن الأهلي وضع شروط للموافقة على النظام البلجيكي وهي ضرورة الصعود بعدد النقاط، وهو أمر في الأساس موجود، وتم تطبيقه في دوري المحترفين، نريد تطبيق الفكرة فقط، البعض يشيد بالتجربة طالما بعيدًا عن مصر".

وتابع: "النظام الجديد سيخوض كل نادٍ 17 مباراة، والمرحلة الثانية سيكون فيها بعض الترتيبات، قد يتم ضم 10 أندية للمنافسة على المقدمة، و8 أندية على الهبوط، وكل فريق سيذهب للمرحلة الأخيرة بعدد النقاط التي قام بتجميعها في المرحلة الأولى".

وزاد: "الفرق ستخوض 26 مباراة في الموسم كحد أقصى، وطالما أحمد دياب أعلن عن ذلك، فأن الرابطة اتخذت القرار، وتم تطبيق الفكرة مسبقا في دوريات الشباب والناشئين، ثم طبق الموسم الحالي في دوري المحترفين".

وأكمل: "الشركة الراعية لن تواجه أي مشكلات، خصوصًا أن هناك منافسة قوية في فرق المقدمة، ولن يتضرروا مطلقًا، وكل فريق سيلعب في ملعبه وفقًا للقرعة التي سيتم الإعلان عنها، وسيتم اجراء القرعة في المرحلتين".

وأشار إلى أن الأندية الشعبية لن تتأثر مطلقًا، والنظام البلجيكي هو الأقرب للموسم المقبل وأفضل من المجموعتين، لأن دوري المجموعتين لن يكون قويًا وقد تتضرر الشركة الراعية حال عدم وجود مباريات قوية، ولكن مع النظام البلجيكي سيكون هناك تكافؤ فرص وستكون هناك مواجهات قوية.

وأضاف: "ننتظر تحديد مواعيد بطولة أمم إفريقيا 2025 وباقي البطولات القارية وكذلك كأس العالم للأندية، لأنه يجب انهاء الدوري المصري قبل نهاية مايو العام المقبل".

وأكد: "هناك منافسة قوية في دوري المحترفين باستثناء فريق بتروجيت الذي يتصدر بفارق 8 نقاط، فأن هناك منافسة قوية على المركز الثاني والثالث الذي سيقوم بالتصفية مع الأندية الصاعدة من القسم الثالث".

وختم عامر حسين تصريحاته: "نحن مجبرين على تأجيل المباريات للأندية التي تخوض مسابقات إفريقيا، والأمور مختلفة في أوروبا، وحسام حسن المدير الفني عقد جلسة مع الرابطة واتفق على كل شيء ولم أكن موجودًا في الاجتماع، وأتواصل دائمًا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، والأمور سهلة للغاية في التعامل بيننا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ترشيحاتنا

بعائد 40%| الإتربي يكشف حقيقة إصدار 5 بنوك شهادات استثمار مرتفعة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

كم باقي على رمضان 2024 ؟.. الإفتاء تتحرى هلاله في هذا الموعد

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

الكنز | ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف عن مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ