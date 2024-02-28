الفروسية : التعاقد مع العالمي مايكل ويتيكر مستشارًا فنيًا للاتحاد

أعلن الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد؛ التعاقد مع الفارس العالمي وأحد رموز الفروسية في العالم، الإنجليزي "مايكل ويتيكر "، ليكون المستشار الفني للاتحاد المصري للفروسية.

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري للفروسية، أن الفارس العالمي مايكل ويبتكر شارك في 5 دورات أولمبية، و24 بطولة كأس عالم، و 14 بطولة كأس أوروبا، 5 بطولات ألعاب فروسية.

المستشار الفني الجديد للاتحاد حصل علي ميدالية فضية أوليمبية ، و3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، 2 برونزية ببطولة أوروبا، ميدالية فضية و 2 برونزية في كأس العالم و ميدالية برونزية في بطولة ألعاب الفروسية.