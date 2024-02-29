مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويواجه ليفربول

حقق مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على حساب مضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 89 عن طريق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، ليمنح فريقه بطاقة التأهل لربع النهائي، الذي سيشهد صداما ناريا مع ليفربول.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم السبت الموافق 16 مارس المقبل.

وفيما يلي نتائج القرعة:

وولفرهامبتون X كوفنتري سيتي.

مانشستر يونايتد X ليفربول.

تشيلسي X ليستر سيتي.

مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد.

وجاء تشكيل يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: أمرابط - لينديلوف - فاران - دالوت.

الوسط: ماكتوميناي - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: جارناتشو - راشفورد - أنتوني.

في المقابل، بدأ فورست بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: تيرنر.

الدفاع: توفولو - موريلو - فيليبي - ويليامز.

الوسط: دانيو - ياتيس - جيبس وايت.

الهجوم: إيلانجا - تايو - أوريجي.

