برسالة مؤثرة .. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا تجديد عقده مع الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شيكابالا: جمهور نادي الزمالك العظيم إدارة النادي الموقرة:استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي ، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة ؛ لكن العقد والعهد بيننا. هو عقدٌ أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر.



وأضاف : أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقه وأتمنى لهم التوفيق.

وتابع : في إعادة ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره.

