قادة الكونجرس الأمريكي يتوصلون لاتفاق بشأن تمويل الحكومة

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الأربعاء، أن المشرعين الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق تمويل حكومي يتضمن 6 مشروعات قوانين للمخصصات بالإضافة إلى إجراء من شأنه أن يؤجل الموعد النهائي لإغلاق الحكومة حتى مارس، بدلاً من السبت المقبل.

وعرض رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، على الديمقراطيين إمكانية اتخاذ إجراء مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.

ولكن أولا، سيتعين على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من مشاريع قوانين المخصصات المالية لعام 2024 التي تواجه مواعيد نهائية متداخلة في الأول من مارس والثامن من مارس لمجموعة من الوكالات الحكومية.

ويمكن أن يؤدي القرار إلى تمديد المواعيد النهائية للإغلاق حتى 8 مارس و22 مارس.

وقالت أثينا لوسون، المتحدثة باسم جونسون، في بيان: "سيكون أي سجل تجاري جزءًا من اتفاق أكبر لإنهاء عدد من مشاريع قوانين الاعتمادات، مما يضمن الوقت الكافي لصياغة النص وللأعضاء مراجعته قبل الإدلاء بالأصوات".

وبدون إقرار نوع من التشريع بحلول وقت مبكر من يوم السبت، يمكن تقليص العمليات داخل وزارات الزراعة والطاقة وشؤون المحاربين القدامى والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. ومن الممكن أيضًا أن تتوقف أعمال البناء في بعض المنشآت العسكرية الأمريكية.