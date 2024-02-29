طبيب البيت الأبيض يكشف عن تطورات الحالة الصحية لبايدن

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، كيفين أوكونر أن الرئيس بايدن لائق لآداء مهامه وأن وضعه الصحي يجعله قادرًا على تنفيذ مسؤوليته دون أي استثناءات.

وغادر بايدن البيت الأبيض في وقت مبكر الأربعاء لإجراء الفحص وعاد لاحقا بعد بضعة ساعات. وقال للصحفيين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض إن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي.

وأفاد بايدن الصحفيين مازحا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الفحوص الطبية أثارت أي قلق، إن الأطباء "يرون أنني أبدو أصغر من سني بكثير". وأضاف "كل شيء جيد".

وكان الأطباء أعلنوا أن بايدن بصحة جيدة و"لائق لأداء مهام منصبه" بعد الفحص الطبي الذي اجراه العام الماضي. وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره وأعلن الأطباء خلوه من أي أعراض ناجمة عن إصابة طويلة بفيروس كوفيد-19 والوعكة التي لحقت به بسبب الفيروس في 2022.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ملخصاً مكتوباً عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق اليوم.

وتوجه بايدن على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالباً ما يقصده الرؤساء الأمريكيون. وقال للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: "أتوجه إلى والتر ريد لإجراء فحصي".