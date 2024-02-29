ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، نقلا عن وكالة الأنباء السعوية "واس".

كما شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال بيان للرئاسة الفرنسية إنه "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا في حالة تأهب كامل، وهي تواصل مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس الفرنسي أن حل الدولتين، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، هو وحده القادر على تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل والشعب الفلسطيني، والاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، وأن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة حاسمة لا رجعة فيها لهذا الحل الذي كانت فرنسا على استعداد للمساهمة فيه".

وواصل البيان: "ناقش الجانبان الوضع الإقليمي، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة وقف التصعيد في لبنان والبحر الأحمر، كما ذكّر بالرسائل التي ترسلها فرنسا إلى جميع الأطراف الإقليمية، وخاصة إلى إيران، حول هذا الموضوع".