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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الأرصاد تحذر من خطر الإصابة بنزلات البرد.. البيت الأبيض يكشف حالة بايدن..تعرف على أسعار الذهب والدولار

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

حاميها حراميها..القبض على مقاول حراسة خطوط أنابيب بترول بالإسماعيلية.. خاص
تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من إلقاء القبض على مقاول حراسة ونجله وآخرين مسئولين عن حراسة خطوط أنابيب البترول في منطقة القنطرة غرب.
 

الصحة: حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا
قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه تم عقد الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور كافة قطعات الدولة المعنية بتلك القضية.
 

طبيب البيت الأبيض يكشف عن تطورات الحالة الصحية لبايدن
أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، كيفين أوكونر أن الرئيس بايدن لائق لآداء مهامه وأن وضعه الصحي يجعله قادرًا على تنفيذ مسؤوليته دون أي استثناءات.
 

ارتفاع سعر اللحوم وهمي| "القصابين":المواشي والأعلاف الموجودة في السوق قديمة..فيديو
قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، :" الارتفاع الذي حدث في أسعار اللحوم كان وهمياً ، لأن المواشي والأعلاف الموجودة في الأسواق قديمة"
 

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو
أقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، للإعلان عن سرعة تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. 
 

مقتل وإصابة 8 من ميليشيات إيران بغارة إسرائيلية على ريف دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الخميس، بأن غارة إسرائيلية على ريف دمشق أدت إلى مقتل وإصابة 8 عناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا.
 

ارتفاع درجات الحرارة "فخ".. الأرصاد تحذر من خطر الإصابة بنزلات البرد
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان حديث من حالة الطقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وقالت على المواطنين ألا ينخدعوا بحالة الطقس التى تصل ذروتها يوم الجمعة، كما حذرت أيضًا المزارعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
 

بمنشور صادم .... كهربا يثير الجدل عبر انستجرام
شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي جمهورة صورة جديدة  عبر حسابه على إنستجرام.
 

قصف إسرائيلي يستهدف بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، إن طائراته ضربت بنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله في منطقتي كفرا وصديقين بجنوب لبنان، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى سقوط اثنين من المدنيين.

 

أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك لإنهاء حرب السودان‎
دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ عام تقريباً في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".


الجرام يرتفع 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024
يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم الخميس 29-2-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".
 

رسميا.. أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29-2-2024
يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 29 فبراير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
 

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