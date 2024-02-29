"الأهرام": "قادرون باختلاف" ترسيخ لإنسانية الدولة بالاهتمام بكل الفئات دون تمييز أو افتئات

أكدت صحيفة (الأهرام) أن احتفالية (قادرون باختلاف) ترسيخ لإنسانية الدولة بالاهتمام بكل الفئات دون تمييز أو افتئات.



وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان (قادرون باختلاف وإنسانية الدولة)، أن من أهم ما تتميز به الدولة المصرية، في السنوات القليلة الماضية، تلك النظرة الإنسانية الرحيمة للفئات الأضعف بالمجتمع .. مشيرة إلى أن احتفالية أمس «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، جاءت لتعيد تأكيد مواصلة الدولة منهجها الثابت في هذا الصدد، وقد عبر عن هذا المنهج الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفالية، حيث أشار إلى نقاط عديدة، يمكن التذكير هنا بثلاث منها.



وأوضحت أن النقطة الأولي، هي أن الاهتمام بفئة القادرين باختلاف هو تعبير عن إيمان الدولة بأن ثروتها الأساسية تتمثل في مواردها البشرية، وعلى رأسها أبناؤنا من ذوى الهمم.. أما النقطة الثانية، فهي احتفاؤه وسعادته هو شخصيا بالنجاحات الباهرة لأبناء هذه الفئة، التي خرجت منها عبر تاريخ مصر الممتد نماذج صنعوا بعزيمتهم الصلبة الفخر لبلدهم، في شتى مجالات الحياة، كالعلوم والآداب والفنون والرياضة وغيرها.



وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للنقطة الثالثة، فهي أن الدولة المصرية لن تكتفى بما يتم تقديمه حاليا من تسهيلات لذوى القدرات الخاصة، بل سوف تشهد الأشهر المقبلة نقلة غير مسبوقة، كان طلب الرئيس السيسي تخصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق حماية ذوي القدرات الخاصة خير برهان على هذه النقلة القادمة في خدمات أبنائنا المتميزين هؤلاء، ليس هذا فحسب، بل أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة باستمرار دعم وتطوير برامج مساعدة ذوى الهمم، وزيادة المنشآت المخصصة لخدماتهم، والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وكذلك الدعم النقدي.. وهكذا تترسخ يوما بعد يوم إنسانية الدولة بالاهتمام بكل الفئات دون تمييز أو افتئات.

