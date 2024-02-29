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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تدعو إلى العدول عن قرار بعض الدول بتجميد مساهمتها المالية للأونروا

صدى البلد

 دعت الجزائر، الدول المانحة التي قامت بتجميد مساهماتها المالية في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى العدول عن هذا القرار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، على هامش انعقاد الدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان.


وجدد بلادهان التزام بلاده بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأوضح أنه أمام عدم تمكن آليات الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الأممي لحد الآن، من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني تلتزم الجزائر من موقعها كعضو غير دائم في هذا المجلس بالدفاع عن حقوقه المشروعة.


وأضاف أن بلاده ستواصل بلا هوادة طرق أبواب مجلس الأمن من أجل الدفع إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي طال أمده مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين، ناهيك عن آلاف الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي طالت حتى دور العبادة والمستشفيات.

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