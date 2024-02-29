البيت الأبيض: طبيب بايدن لا يرى حاجة لخضوعه لاختبار معرفي

كشف البيت الأبيض أن طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن "لا يرى حاجة لخضوع الرئيس لاختبار معرفي لأن أداءه اليومي يبرهن على قدراته".



وأعلن البيت الأبيض، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، أن 20 طبيبا شاركوا في الفحص الطبي الروتيني للرئيس بايدن في مستشفى "والتر ريد" العسكري.



وأشار إلى أن ملخص نتائج الفحوصات سينشر، على أن يلي ذلك متابعة مفصلة لصحة الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.



من جهته، رد الرئيس جو بايدن على سؤال للصحفيين حول ما إذا كانت الفحوص الطبية أثارت أي قلق، مؤكدا أن نتائج الفحوص الطبية السنوية التي أجراها اليوم جيدة، واستطرد مازحا "إن الأطباء يرون أنني أبدو أصغر بكثير من سني".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق، دونالد ترامب، 77 عاما في انتخابات نوفمبر، توجه على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبا ما يقصده الرؤساء الأمريكيون. وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبا في موكب سياراته.



ويأتي الفحص الطبي الروتيني لبايدن فيما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.