الرئيس التونسي: لوبيات الفساد توزع الأموال للمشاركة في احتجاجات غايتها معروفة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.

وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.

